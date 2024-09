Policjanci zatrzymali dilera oraz zabezpieczyli 103 tys. zł i narkotyki, z których można było wydzielić ponad 2 tys. porcji Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj W wyniku skutecznej realizacji, policjanci z lubskiego komisariatu zabezpieczyli 103 tysiące złotych oraz znaczną ilość narkotyków, z których można było wydzielić ponad dwa tysiące porcji. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie podejrzanego 43-latka, którego na wniosek żarskiej prokuratury, sąd aresztował na trzy miesiące.

We wtorek (10 września) kryminalni z Komisariatu Policji w Lubsku skutecznie uderzyli w narkotykowy biznes. Podczas realizacji przeprowadzonej na jednej z ulic w Lubsku zatrzymali samochód osobowy, którego pasażerem był 43-letni mieszkaniec powiatu żarskiego. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności w koszyku z zakupami należącym do mężczyzny znaleźli pudełko z narkotykami, a podczas przeszukania 43-latka ujawnili środki odurzające i psychotropowe oraz ponad 103 tysiące złotych w gotówce. Narkotyki oraz gotówka zostały zabezpieczone do prowadzonego w tej sprawie śledztwa. Pieniądze z dużym prawdopodobieństwem mogą pochodzić z przestępstwa. Funkcjonariusze przeprowadzili wstępny test narkotykowy, który wykazał, że zabezpieczone narkotyki to heroina, metamfetamina oraz marihuana. Zostaną one poddane dalszym badaniom laboratoryjnym i nie trafią już do obrotu. Z tej ilości można by było wydzielić ponad dwa tysiące porcji narkotyków.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić podejrzanemu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku żarskiej prokuratury orzekając areszt tymczasowy dla 43-latka na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie może grozić kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.