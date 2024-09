Policjant uratował mężczyznę, którego auto po kolizji stanęło w płomieniach Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj rano Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Płocku insp. Rafał Szarwiński w drodze do służby udzielił pomocy mężczyźnie, którego samochód po zderzeniu z łosiem stanął w płomieniach.

Około godziny 6.00 w drodze do służby na trasie Lipno-Płock Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Płocku zauważył pojazd, który uderzył w łosia, a następnie zjechał na pobocze. Z samochodu wydobywał się dym, dlatego policjant, wiedząc, że pojazd może się w każdej chwili zapalić, zatrzymał swój samochód i pobiegł do leżącego w rowie auta. Dowódca wyciągnął kierującego, umieścił go w swoim prywatnym aucie i udzielił mu pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie udzielania pomocy auto poszkodowanego stanęło w płomieniach. Dowódca zabezpieczył miejsce zdarzenia, powiadomił odpowiednie służby i przez cały czas do momentu przyjazdu karetki pogotowia monitorował stan poszkodowanego kierowcy.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza będącego poza służbą, życie młodego kierowcy zostało uratowane.