Zachodniopomorscy lotnicy i funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie wspierają działania na terenach objętych powodzią Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Załoga śmigłowca monitoruje w ramach lotów obserwacyjnych stan podtopień, zalania terenów zurbanizowanych i wezbrania rzek na południu naszego kraju.

Załoga śmigłowca Bell 407 GXi Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie powzięte w powietrzu informacje i oibserwacje przekazuje natychmiast do centrum operacyjnego, by umożliwić dowodzącym akcją jak najszybsze podjęcie decyzji o skierowaniu odpowiednich służb do osób potrzebujących pomocy. Poza wykorzystaniem do działań patrolowo-obserwacyjnych w akcji pomocy biorą udział również policyjne ciężkie śmigłowce Black Hawk, dzięki którym możliwa jest ewakuacja mieszkańców z terenów dotkniętych powodzią.

Zachodniopomorski śmigłowiec jest jedną z 10 maszyn, które służą do patrolowania terenu. Poza nimi do działań ratowniczych zadysponowanych zostało również 14 innego typu maszyn. Wykorzystanie naowoczesnych statków powietrznych stanowi nieodzowny element wsparcia tysięcy policjantów, strażaków, żołnierzy i ratowników różnych służb działających na lądzie.

We wtorek, 17 września, z pomocą na południe Polski wyruszyło ze Szczecina także 47 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Ich zadanie będzie polegało w głównej mierze na wsparciu akcji ratowniczej na terenie Dolnego Śląska.