Policjanci zatrzymali agresywnego 32-latka Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Zarzuty karne usłyszał zatrzymany przez rypińskich policjantów 32-letni mieszkaniec Rypina. Odpowie za groźby karalne, znieważenie policjantów i to, że próbował przemocą zmusić ich do odstąpienia od swoich czynności. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (15.09.24). Do przeprowadzających interwencje na terenie miasta policjantów podszedł mężczyzna, który zaczął ich wyzywać słowami wulgarnymi. Policjanci zwrócili mu uwagę, jednak mężczyzna nie ustępował. Stawał się coraz bardziej agresywny, kopnął w stojący radiowóz uszkadzając go, groził funkcjonariuszom pozbawienia życia oraz szarpiąc próbował zmusić ich do odstąpienia od czynności służbowych.

Mężczyzna został natychmiast obezwładniony i zatrzymany. Był to 32-latek z Rypina, a z uwagi, że był nietrzeźwy trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia.

Wczoraj (16.09.24) mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy, wywierania wpływu na czynności służbowe i kierowania gróźb karanych. Odpowie również za zniszczenie mienia. Za te czyny grozi mu do 3 lat więzienia.

Pocieszającym jest fakt, że mężczyzna, po wytrzeźwieniu, przeprosił policjantów za swoje zachowanie.