Policjanci nawet po godzinach służby, niosą pomoc osobom zagrożonym powodzią

W obliczu narastającego zagrożenia powodziowego, funkcjonariusze lubińskiej jednostki, zwłaszcza z komisariatów w Rudnej i w Ścinawie, nie ustają w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Nie tylko w trakcie służby, ale także po jej zakończeniu, funkcjonariusze angażują się w pomoc, współpracując z lokalnymi służbami i społecznościami.

W trakcie służby, ale i po godzinach swojej codziennej pracy, wielu funkcjonariuszy pozostaje w terenie, aby wspierać mieszkańców w walce z żywiołem. Policjanci pakują worki z piaskiem, pomagają w zabezpieczeniu domostw oraz sprawdzają budynki położone w miejscach najbardziej zagrożonych zalaniem.

Dodatkowo funkcjonariusze na bieżąco informują mieszkańców o zmieniającej się sytuacji, przekazując zalecenia dotyczące ewakuacji i sposobów zabezpieczenia mienia. Celem tych działań jest nie tylko ochrona życia i zdrowia, ale także ograniczenie strat materialnych spowodowanych przez powódź.

Mundurowi pozostają w stałym kontakcie z mieszkańcami, monitorując sytuację i reagując na wszelkie zgłoszenia, by wspólnie minimalizować skutki zagrożenia.

Patrolując miejsca zagrożone powodzią, stróże prawa reagują na bardzo nieprzemyślane i niebezpieczne zachowania niektórych osób, dlatego apelujemy, aby:

Nie zbliżać się do rzek po to, tylko by robić zdjęcia lub filmować obecną sytuację.

Prosimy o ostrożność i niebagatelizowanie zagrożenia, jakim jest zalana jezdnia.

Przypominamy, że woda to niebezpieczny żywioł, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa stosujmy się do zaleceń służb.

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie uprawiać „turystyki powodziowej”. Prosimy o śledzenie komunikatów pogodowych oraz ostrzeżeń lokalnych służb.