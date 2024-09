Mężczyzna dostał napadu padaczkowego – policjanci i strażacy w akcji ratunkowej w bunkrach z okresu II Wojny Światowej

Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj

We wtorek (17 września) przed godziną 11:00, służby ratunkowe z Międzyrzecza zostały wezwane do akcji ratunkowej w bunkrze z okresu II wojny światowej, położonym w Starym Dworku, w okolicach Skwierzyny. Podczas eksploracji tego historycznego obiektu, należącego do Grupy Warownej Ludendorff, jeden z uczestników doznał nagłego ataku padaczkowego. Na miejscu zdarzenia znajdowało się więcej osób badających bunkry, jednak tylko jeden z mężczyzn wymagał natychmiastowej pomocy.