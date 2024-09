73-letni sprawca znęcania się nad żoną groził policjantom przedmiotem przypominającym broń i ruszył na nich z nożem Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z komisariatu przy ul. Kartuskiej podjęli interwencję wobec 73-latka, który znęcał się psychicznie i fizyczne nad żoną. Podczas zdarzenia sprawca zabarykadował się w mieszkaniu, groził policjantom przedmiotem przypominającym broń, a potem ruszył na mundurowych z nożem. Mężczyzna został natychmiast obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że 73-latek był pod wpływem promila alkoholu. W prokuraturze podejrzany usłyszał trzy zarzuty za popełnione przestępstwa. Wczoraj sąd aresztował 73-latka na trzy miesiące.

W niedzielę po południu (15 września) policjanci odebrali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań dzielnicy Piecki - Migowo mężczyzna był agresywny wobec żony, a następnie wyrzucił z mieszkania członków rodziny i się zabarykadował. Na miejsce pojechali dzielnicowi z komisariatu przy ul. Kartuskiej. Podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania sprawcy, więc funkcjonariusze Straży Pożarnej wyważyli drzwi. Wtedy 73-letni gdańszczanin przez szparę, którą się pojawiła, wysunął przedmiot przypinający broń. Policjanci natychmiast wezwali go do odrzucenia tego przedmiotu. Następnie sprawca, trzymając w ręku nóż, ruszył na dzielnicowych, wymierzając w ich kierunku ciosy. Mundurowi użyli wobec agresywnego mężczyzny środków przymusu bezpośredniego, zatrzymali go i doprowadzili do komisariatu. Badanie alkomatem wykazało, że 73-latek był pod wpływem promila alkoholu. Gdańszczanin trafił do policyjnego aresztu.

Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną, za wywieranie wpływu na czynności policjantów poprzez kierowanie gróźb karalnych przy użyciu przedmiotu przypominającego broń oraz za czynną napaść na policjantów przy użyciu noża. Wczorajszą decyzją sądu 73-latek został aresztowany na trzy miesiące.

Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat więzienia. Za znęcanie nad osobą najbliższą grozi do 5 lat więzienia. Za wywieranie groźbą wpływu na czynności urzędowe grozi do 3 lat pozbawienia wolności.