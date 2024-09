Pomagamy mieszkańcom dotkniętym powodzią, w każdy możliwy sposób Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Trwają bardzo intensywne działania służb w związku z powodzią, która już dała się we znaki Lubuszanom. Na tę chwilę najbardziej poważna sytuacja dotyczy powiatu żagańskiego i to właśnie tam skierowaną największą liczbę policjantów, którzy w każdy możliwy sposób pomagają dotkniętych powodzią. Wśród nich młodzi adepci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, którzy z ogromna determinacją służą swą pomocą. #POMAGAMYICHRONIMY

Od pierwszych chwil jesteśmy do dyspozycji Lubuszan w związku z powodzią, która dotyka mieszkańców regionu. Zgodnie z podoperacją, którą zarządził szef lubuskich policjantów, w dyspozycji i realnej służbie są funkcjonariusze wszystkich pionów i komórek. Siły i środki kierujemy tam, gdzie jest to niezbędne. Jesteśmy przygotowani do reakcji w skali całego województwa. Ale to sytuacja hydrologiczna determinuje kierunki i obszary, gdzie w pierwszej kolejności kierowani są policjanci. Tak właśnie jest w powiecie żagańskim. Informowaliśmy już o zalanych ulicach Szprotawy i wszystkich działaniach policjantów w tym miejscu:

Stan wody na rzece Bóbr gwałtownie się podnosi. Policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców

Fala już we wtorek (17 września) dotarła do Żagania. Rzeka „Bóbr” pokazuje swą moc. Silny nurt rzeki sprawia, że kolejne drogi i ulice, mosty są wyłączone z użytkowania. W środę (18 września) w niektórych miejscach niezbędna już była ewakuacja mieszkańców. Tam teraz następuje koncentracja sił mundurowych.

Ale wcześniej wiele determinacji w walce o ochronę dobytku mieszkańców, wymagała sytuacja w miejscowości Dziećmiarowice. Tam młodzi policjanci, adepci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, wykazywali się ogromna determinacją w pomocy lokalnej społeczności. Razem z mieszkańcami wypełniali worki piaskiem i przenosili je w miejsca, gdzie było to konieczne, aby woda nie zalała domów i ulic. To pokazuje, że mimo przypisanych zadań potrafimy pomagać kiedy tylko taka pomoc jest potrzebna.

Ta sytuacja się nie zmieni aż do momentu, kiedy zagrożenie powodzią ustanie. Bez względy na miejsce. Za chwilę będziemy na innych obszarach, gdzie będzie tego wymagać sytuacja. Wspólnie z mieszkańcami i innymi służbami pomagamy jak tylko możemy.