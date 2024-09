Dzielnicowi z wrocławskiego komisariatu pomogli matce i 10-letniej dziewczynce, której życie i zdrowie mogło być zagrożone

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek podczas pełnionej służby zauważyli kobietę, która podbiegła do nich i oznajmiła drżącym głosem, że jej córeczka źle się czuje, jest blada, nie może ustać na nogach i ma wymioty. W związku z zagrożeniem zdrowia i życia policjanci natychmiast przewieźli matkę i 10-latkę do szpitala. Dzielnicowi, by dotrzeć szybko i sprawnie do szpitala, użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Poszkodowana dziewczynka razem ze swoją mamą trafiły bezpiecznie pod opiekę lekarzy.