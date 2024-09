Policjanci odzyskali skradzionego busa i zatrzymali 2 podejrzanych Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu skutkowały odzyskaniem skradzionego Fiata Ducato wraz z narzędziami i elektronarzędziami o łącznej wartości 110 tysięcy złotych oraz zatrzymaniem dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie. Złodzieje usłyszeli zarzuty. Trafili na 3 miesiące do aresztu. O ich losie zdecyduje sąd.

Na początku września policjanci z Gniezna otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Fiat Ducato, który zniknął z niestrzeżonego parkingu przy ulicy Orzeszkowej. W pojeździe znajdowały się narzędzia i elektronarzędzia. Właściciel wycenił łączne straty na 110 tys. zł.

Śledczy z Gniezna wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz dotarli do zapisów monitoringu, by ustalić dokładne okoliczności przestępstwa. Nawiązali również współpracę z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ze wspólnych ustaleń wynikało, że auto przemieszczało się w kierunku Poznania.

Kryminalni z Gniezna i Poznania na podstawie zebranego materiału dowodowego, analizy nagrań z kamer monitoringu oraz posiadanych informacji w ubiegłym tygodniu zlokalizowali skradziony pojazd dostawczy. Dziupla mieściła się w wynajmowanej przez przestępców stodole na terenie gminy Kostrzyn. Policjanci odzyskali pojazd z załadunkiem, który był już częściowo rozebrany. Zabezpieczyli również sprzęt służący do kradzieży pojazdów oraz łamania zabezpieczeń oraz 65 części od innych aut. Dalsze czynności doprowadziły do zatrzymania na terenie Swarzędza dwóch 31-latków, z których jeden był dobrze znany funkcjonariuszom z przestępczości samochodowej. Jednemu z mężczyzn śledczy przedstawili zarzut dotyczący kradzieży z włamaniem do pojazdu, drugiemu paserstwa.

Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Jednemu grozi teraz do 10 lat, drugiemu do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone jest postawienie kolejnych zarzutów kradzieży pojazdów.