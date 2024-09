Usiłowanie zabójstwa Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Kryminalni w ciągu kilku godzin od zgłoszenia zatrzymali 6 osób. Jedna z nich usłyszała, między innymi, zarzut usiłowania zabójstwa, dwie odpowiedzą za podżeganie do pozbawienia życia, jedna została przesłuchana w charakterze świadka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący range roverem próbował umyślnie rozjechać kierującego skuterem. Motywy jego działania są wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

Policjanci z komendy przy ul. Grenadierów zostali zaalarmowani przez kierowcę skutera. Okazało się, że mężczyznę chciał rozjechać poruszający się range roverem mężczyzna, z którym podróżowała grupa innych osób. Pokrzywdzony zdołał uciec spod auta, które na niego wjechało, jednakże został dogoniony przez część osób z samochodu i pobity. Sprawcy porzucili auto i zbiegli z miejsca zdarzenia.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni. W ciągu kilkudziesięciu minut od zgłoszenia cztery pierwsze osoby uczestniczące w zdarzeniu zostały zatrzymane. Kolejnych dwóch mężczyzn policjanci zatrzymali na przestrzeni kilku następnych godzin. Wśród osób zatrzymanych były dwie kobiety.

Cała szóstka zatrzymanych została doprowadzona przez policjantów do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. Tam usłyszeli zarzuty, m.in. za groźby, dwa pobicia i nakłanianie do zabójstwa. Mężczyzna, który kierował samochodem poniesie odpowiedzialność za usiłowanie zabójstwa i pobicie, do którego doszło po zdarzeniu. Wobec trzech osób zatrzymanych na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec dwóch osób prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

(KSP)