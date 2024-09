Policjanci z Głuchołazów zatrzymali szabrowników Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Powódź to ludzka tragedia, którą mogą wykorzystywać szabrownicy. Po informacji od świadków, dzięki szybkiej reakcji mundurowych z Komisariatu Policji w Głuchołazach zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 30 i 41 lat, którzy ukradli mienie wartości około 14 tys. zł. Sprawcy muszą liczyć się z karą nawet do 5 lat więzienia.

Powódź to ludzka tragedia, to wtedy dochodzi do zniszczenia dobytku, na który mieszkańcy zalanych terenów pracowali całe życie. Ten kryzys wykorzystują szabrownicy, którzy kradną mienie w zalanych miejscowościach.

18 września 2024 roku, około godziny 12:30 w Głuchołazach na teren jednej z posesji podjechał dostawczy volkswagen. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn i z uszkodzonego w wyniku powodzi garażu, wynosili opony i felgi, a następnie wkładali do dostawczego auta. Złodzieje samochodem wypełnionym łupami przejechali około 100 metrów i pozostawili go na poboczu drogi. Obserwujący to świadek zdarzenia zadzwonił do jednostki policji w Głuchołazach i poinformował o tym służbę dyżurną. Natychmiast pod wskazany adres podjechał patrol, który zabezpieczył znajdujący się tam pojazd.

Gdy na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i zabezpieczała pojazd oraz ślady kryminalistyczne, w teren ruszyli kryminalni i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 41 lat. Obaj byli zaskoczeni błyskawicznym działaniem policjantów i nie stawiali oporu. Zostali przewiezieni do jednostki policji gdzie wykonano z nimi czynności procesowe. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionego mienia na około 14 tys. zł. Mężczyźni muszą liczyć się z karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy świadkom za właściwą reakcję. Przypominamy, że każdy świadek przestępstwa ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku pamiętają o zachowaniu bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i osób postronnych. Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika z treści art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Należy natomiast pamiętać, że taką osobę niezwłocznie trzeba przekazać policji.

( KWP w Opolu / kp)