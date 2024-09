Balonem przemycali papierosy Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj 20 000 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy zabezpieczyli suwalscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Nielegalny towar mundurowi znaleźli podczepiony do balonu, który spadł. Podejrzani o przemyt drogą powietrzną mieszkańcy powiatu sokólskiego usłyszeli już zarzut, za który odpowiedzą przed sądem.

Suwalscy policjanci ustalili, że w nocy w jednym z gospodarstw w gminie Wiżajny spadł balon ze skrzynką. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci i strażnicy graniczni. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili nielegalne papierosy podpięte do balonu. Dodatkowo strażnicy graniczni zatrzymali volkswagena, który na widok radiowozu zawrócił i chciał odjechać. Okazało się, że podróżowało nim dwóch mieszkańców powiatu sokólskiego. Obaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

W ich aucie mundurowi odnaleźli również lokalizator. Funkcjonariusze zabezpieczyli 20 000 sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 26 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Podejrzani o posiadanie nielegalnego towaru 23 i 31-latek usłyszeli już zarzut uchylania się od opodatkowania, za który teraz odpowiedzą przed sądem.