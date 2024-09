Zza drzwi usłyszeli wołanie o ratunek – dzielnicowi z Brzeska ruszyli z pomocą Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Służą radą i pomocą, troszczą się o swoich mieszkańców, wspierają w rozwiązywaniu problemów – mowa o dzielnicowych, którzy każdego dnia gotowi są służyć potrzebującym. I tym razem policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie, gdy z mieszkania w Brzesku usłyszeli wołanie o pomoc. Wspólnie ze strażakami w porę udzielili pomocy poszkodowanej kobiecie, która trafiła do szpitala.

Wczoraj, 18 września br. około godziny 15.00 dzielnicowi z Brzeska wykonywali na terenie miasta ustalenia do prowadzonych spraw. Będąc w pobliżu miejsca zamieszkania kobiety, którą chcieli rozpytać, skontaktowali się z nią telefonicznie. W słuchawce usłyszeli jednak bełkotliwą mowę. Policjanci nie mieli szans logicznie porozmawiać z kobietą. Przeczuwając, że coś mogło się stać, poprosili sąsiadkę kobiety, aby ta wpuściła ich na klatkę schodową.

Gdy dzielnicowi zbliżyli się do drzwi, usłyszeli ciche wołanie o pomoc. Przez okienko zobaczyli, że kobieta leży na podłodze. Z uwagi na to, że drzwi do mieszkania były masywne, policjanci o pomoc poprosili strażaków, którzy za pomocą sprzętu otwarli je. W mieszkaniu na podłodze leżała kobieta. 42-latka była przytomna, ale nie mogła samodzielnie się poruszać.

Z uwagi na swój stan zdrowia została zabrana przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala.