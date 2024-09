Odpowiedzą za nielegalny obrót farmaceutykami Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Sukcesem zakończyło się dochodzenie prowadzone przez śledczych z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w sprawie wprowadzania do obrotu bez wymaganego zezwolenia oraz niedopuszczonych do obrotu produktów leczniczych. Za proceder odpowie 39-latek i jego 37-letnia wspólniczka. Akt oskarżenie w tej sprawie już trafił do sądu. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po żmudnych i długotrwałych czynnościach śledczych, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Miechowie, ustalili personalia dwóch osób, którzy działając wspólnie i w porozumieniu prowadzili nielegalną sprzedaż produktów leczniczych. To 39-latek z powiatu krakowskiego i 37-latka z Krakowa.

Czynności śledczych pracujących nad tą sprawą, wykazały, że para sprzedawała leki w znacznych ilościach, czerpiąc z tego spore zyski, z których czynili sobie stałe źródło dochodu. Prowadzeniem nielegalnej działalności zajmowali się od września 2019 roku. Podejrzani nie posiadali uprawnień do prowadzenia działalności farmaceutycznej i oferowali niedoduszone do obrotu w Polsce produkty lecznicze. Sprzedaż prowadzili za pośrednictwem specjalnie do tego utworzonej strony internetowej, serwisów ogłoszeniowych oraz portali społecznościowych. Policjanci ustalili, że nielegalne produkty pochodziły zza granicy.

W sprawie przeprowadzono szereg czynności procesowych, między innymi przesłuchano blisko 200 osób, przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych, skąd zabezpieczano zarówno sprzęt elektroniczny wykorzystywany przy sprzedaży produktów leczniczych przez Internet, jak i same produkty lecznicze, które przechowywane były w celu wprowadzenia ich do obrotu.



Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie 39-latkowi oraz jego 37-letniej wspólniczce zarzutów z Ustawy Prawo farmaceutyczne.

Akt oskarżenia w tej sprawie już trafił do sądu. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Handel produktami niewiadomego pochodzenia, czy niedopuszczonymi do obrotu to poważny problem, z którym od lat boryka się wiele krajów, w tym Polska. Internet stał się miejscem, w którym takie produkty łatwo znajdują nabywców, często nieświadomych ryzyka, jakie niesie zażywanie nielegalnych specyfików. Dlatego ważne jest by konsumenci byli świadomi zagrożeń związanych z zakupem leków spoza legalnych źródeł i zawsze sprawdzali, czy dany preparat jest zarejestrowany i dopuszczony do użytku w Polsce.