Skuteczna interwencja przewodnika z psem służbowym oraz patrolu policjantów z Pogodna Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj We wtorek, w godzinach popołudniowych, doszło do skutecznej akcji poszukiwawczej z udziałem przewodnika z psem służbowym „Jamor” oraz patrolu policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno. Dzięki ich szybkiemu działaniu udało się odnaleźć 47-letniego mężczyznę, który opuścił swoje miejsce zamieszkania, pozostawiając list pożegnalny.

Sprawa miała swój początek, gdy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, że mężczyzna z problemami natury emocjonalnej nagle opuścił mieszkanie, pozostawiając za sobą niepokojące wiadomości.

Policjanci natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i możliwego zagrożenia życia. Do działań włączył się przewodnik z psem służbowym, który po przybyciu na miejsce otrzymał odzież zaginionego do nawęszenia. Dzięki doskonałemu wyszkoleniu i doświadczeniu pies natychmiast podjął trop.

Razem z przewodnikiem oraz patrolem policjantów przeszli kilka ulic, podążając śladem zaginionego. Po przejściu kilkuset metrów, w jednej z bocznych uliczek, pies Jamor zatrzymał się i wskazał miejsce, gdzie znajdował się mężczyzna odpowiadający rysopisowi zaginionego. Odnaleziony 47-latek został natychmiast przekazany służbom medycznym.

Dzięki błyskawicznej reakcji i skutecznej pracy psa służbowego Jamor udało się zapobiec tragedii. Ta interwencja to doskonały przykład na to, jak ważne są nasze czworonogi w codziennej służbie. Pies nie tylko podjął trop, ale doprowadził nas bezpośrednio do osoby zaginionej, co pozwoliło na szybkie udzielenie pomocy.