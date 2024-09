Policjanci z Mogilna i Strzelna eskortowali do szpitala 3-letnią dziewczynkę Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Policjant prewencji z mogileńskiej komendy został poproszony o pilotowanie auta, w którym siedziała 3-letnia dziewczynka mająca problemy z oddychaniem. Funkcjonariusz wspólnie z kolegami ze strzeleńskiego komisariatu zapewnili bezpieczną oraz szybką eskortę do szpitala w Inowrocławiu, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Wczoraj o godzinie 21:43 na drodze w miejscowości Kwieciszewo do przemieszczającego się radiowozem policjanta prewencji z mogileńskiej komendy st. post. Witolda Grzeczki podjechał kierujący samochodem marki BMW, który poprosił o pomoc w pilnym dotarciu do szpitala. Mężczyzna wyjaśnił, że jego 3-letnia córka ma ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Sytuacja wyglądała poważnie, dlatego funkcjonariusz nie zastanawiał się ani chwili, natychmiast powiadomił dyżurnego, włączył sygnały uprzywilejowania i ruszył w kierunku Inowrocławia. Po drodze pojazd z dzieckiem przejęli jego koledzy z Komisariatu Policji w Strzelnie st. post. Jakub Tomczak i sierż. szt. Dariusz Białek, którzy zapewnili bezpieczną eskortę do izby przyjęć.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Mogilna i Strzelna dziewczynka w krótkim czasie trafiła pod opiekę medyków.

Ta interwencja, jedna z wielu, jakie codziennie podejmują policjanci w całej Polsce udowadnia, że hasło „Pomagamy i chronimy” to nie jest pusty frazes, a motto, którym kierują się funkcjonariusze podczas codziennej służby.