Policjanci z radomskiej grupy realizacyjnej zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę włamania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj 26-latek włamał się do mieszkania, a gdy próbował uciec został natychmiast zatrzymany przez policjantów z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na osiedlu XV-lecia w Radomiu. Mężczyzna przez okno włamał się do mieszkania znajdującego się na parterze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie od jednego ze świadków zdarzenia i natychmiast na miejsce skierował policyjne patrole.

Sprawca zdążył ukraść m.in. zegarek i perfumy, a widząc nadjeżdżające patrole próbował jeszcze uciec wyskakując przez balkon. Wtedy natychmiast interweniowali funkcjonariusze z radomskiej grupy realizacyjnej i zatrzymali 26-letniego mieszkańca Warszawy.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnie doprowadzono go do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży z włamaniem. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec 26-latka tymczasowego aresztowania. W czwartek (19.09) sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.