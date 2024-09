Podlascy Policjanci na II miejscu wśród drużyn zagranicznych podczas zawodów The best Lithuanian Police Team Competition Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj Podlascy policjanci reprezentujący Policję na II miejscu spośród zagranicznych policyjnych drużyn podczas "THE BEST LITHUANIAN POLICE TEAM COMPETITION 2024". Policjanci rywalizowali między innymi w strzelaniu, jeździe sprawnościowej samochodem oraz konkurencjach związanych z przeprowadzaniem interwencji.

Podlascy policjanci po raz kolejny wzięli udział w zawodach odbywających się na Litwie. Ich celem było wyłonienie najlepszego zespołu policyjnego. W zawodach wzięło udział 10 zespołów litewskiej policji ze wszystkich okręgów oraz gościnnie trzy zespoły z Łotwy, Estonii oraz Polski.

Zawody składały się z siedmiu konkurencji: kierowanie pojazdem służbowym/motocyklem po torze, test wiedzy, jazda na orientację, zadanie "niespodzianka" - zabezpieczenie miejsca zdarzenia kryminalnego, strzelanie, taktyka policyjna, przeprowadzanie interwencji dot. przemocy domowej.

Polską Policję reprezentowali funkcjonariusze z garnizonu podlaskiego (4 funkcjonariuszyszy prewencji, w tym przewodnik psa służbowego i funkcjonariusz ruchu drogowego). Policjanci z ekip zagranicznych wzięli udział we wszystkich konkurencjach. Wśród drużyn zagranicznych podlascy policjanci nie mieli sobie równych w konkurencjach: jazdy samochodem/motocyklem, strzelaniu i teście wiedzy, co ostatecznie przyczyniło się do zajęcia II miejsca w klasyfikacji generalnej śród drużyn zagranicznych.

Dodatkowo przewodnik psa służbowego zwyciężył w konkurencji "gryzienie", rywalizując ze wszystkimi drużynami, również litewskimi.