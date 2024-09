Policjanci zabezpieczyli ponad 300 kilogramów narkotyków Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu ściśle współpracując z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach przy sprawach narkotykowych, zatrzymali 4 osoby podejrzane o posiadanie i handel narkotykami na dużą skalę. Podczas tej sprawy zabezpieczono ponad 300 kilogramów narkotyków, w tym ponad 200 kg marihuany i 100 kg MDMA tzw. kryształu.

Policjanci od początku roku pracowali nad sprawą magazynu, w którym miała znajdować się bardzo duża ilość narkotyków. Należało dokładnie ustalić lokalizację tego miejsca oraz potencjalne osoby odpowiedzialne za handel i dystrybucję zakazanych środków. Funkcjonariusze na bieżąco wymieniali się wszystkimi posiadanymi informacjami z prokuraturą w Szamotułach. Intensywna praca nad tą sprawą pozwoliła na ustalenie położenia magazynu oraz osób mogących mieć związek z tą sprawą.

Policjanci, czekając na dogodny moment, przystąpili do realizacji 30 sierpnia br. Skoordynowane działania pozwoliły na zatrzymania 4 osób w czterech różnych miejsca na terenie Poznania, pow. poznańskiego i kościańskiego. Zlikwidowano magazyn w pow. poznańskim, w którym było przechowywane ponad 250 kg narkotyków – tam zatrzymano 1 osobę. Kolejne zatrzymania to Poznań, gdzie zatrzymano kolejne 2 osoby z narkotykami i pow. kościański – tam policjanci zatrzymali 4 osobę, która miała przy sobie 50 kg narkotyków. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 16 milionów złotych.

Trzech głównych podejrzanych usłyszało zarzuty z art. 56 p. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za które grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policji i prokuratury w Szamotułach sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Czwarty z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

