Policjant po służbie pomógł w zatrzymaniu sprawcy kradzieży sklepowej Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Artur Synowiec z Komisariatu Policji w Drezdenku, mimo że był w czasie wolnym od służby, wykazał się pełnym zaangażowaniem. Obezwładnił agresywnego klienta sklepu szarpiącego się z pracownikiem ochrony. Jak się okazało, mężczyzna chwilę wcześniej dokonał kradzieży i próbował uciec. Dzięki pomocy mundurowego sprawca poniósł konsekwencję.

Policjant to specyficzny zawód, służba społeczeństwu w trosce o bezpieczeństwo. Dlatego mundurowi wielokrotnie udowadniali, że policjantem nie przestaje się być po zakończonej służbie. Dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to cechy, które powinny charakteryzować każdego policjanta. Bez wątpienia takie cechy posiada aspirant sztabowy Artur Synowiec. Na co dzień jest funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Drezdenku, gdzie pracuje jako Kierownik Ogniwa Prewencji. To doświadczony funkcjonariusz z krwi i kości, w stu procentach oddany służbie społeczeństwu.

W środę (18 września) Artur Synowiec w trakcie zakupów w jednym ze sklepów w Drezdenku zauważył pracownika ochrony szarpiącego się z klientem. Z uwagi na fakt, że agresywny mężczyzna był wysoki i dobrze zbudowany ochroniarz potrzebował pomocy. Policjant błyskawicznie zareagował. Funkcjonariusz wspólnie z pracownikiem marketu obezwładnili agresora i powiadomili patrol Policji. Dzięki temu 26-latek, który dokonał kradzieży, nie uniknął odpowiedzialności i został przez policjantów rozliczony.