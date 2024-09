Dzielnicowi odnaleźli zaginioną nastolatkę Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 16-letniej mieszkanki Stalowej Woli. Policjanci odnaleźli ją na jednym z przystanków autobusowych. Nastolatka w niedzielny wieczór wyszła z domu i kontakt z nią się urwał. W poszukiwania zaangażowani byli stalowowolscy mundurowi.

Dzisiaj po północy do stalowowolskiej jednostki przyszła kobieta, która zgłosiła zaginięcie 16-letniej córki. Wczoraj wieczorem nastolatka wyszła z domu i kontakt z nią się urwał, a telefon, który miała przy sobie nie odpowiadał.

Do poszukiwań zaangażowani zostali funkcjonariusze, zarówno z pionu prewencji, jak i pionu kryminalnego. Mundurowi sprawdzali wszystkie miejsca, gdzie mogła przebywać zaginiona, rozmawiali też z jej znajomymi. Na bieżąco sprawdzali i weryfikowali wszystkie informacje, które do nich docierały. Do działań wykorzystano również psa tropiącego i zaangażowano straż pożarną z dronem.

Rano, patrol dzielnicowych zauważył na przystanku autobusowym dziewczynę odpowiadająca rysopisowi zaginionej, która na widok radiowozu zaczęła się oddalać. Mundurowi zatrzymali nastolatkę. Na miejsce przybyła matka zaginionej. Dziewczyna została przewieziona do placówki medycznej.