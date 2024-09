48 przestępstw gospodarczych na kwotę blisko 6 mln złotych dokonał 50-latek z Tarnowa Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Tarnowska firma oszukała przedsiębiorców z całego kraju na kwotę ponad 6 milionów złotych przy budowie obiektów handlowych. Sterujący całym przedsięwzięciem mężczyzna usłyszał 48 zarzutów i decyzją tarnowskiego sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prowadzą od kilku miesięcy, wielowątkowe śledztwo. Zostało ono zainicjowane zawiadomieniem pokrzywdzonej firmy, a dotyczącym oszustwa, polegającego na niewywiązaniu się z zapłaty za wykonaną usługę budowy obiektów handlowych.

Policjanci wydziału przeprowadzili żmudne analizy i sprawdzenia, które jednak zaowocowały zebraniem obszernego materiału dowodowego związanego z zarządzaniem przez podejrzanego swoją firmą. Jego malwersacje finansowe polegały na wyprowadzaniu ze spółki pieniędzy między innymi poprzez zawieranie umów na wykonanie usług budowlanych, za które nie miał zamiaru płacić. Z zarządzanej przez niego spółki wyprowadzał składniki majątkowe, a finalnie dokonał jej sprzedaży tzw. słupom – między innymi osobom bezdomnym, jednak w dalszym ciągu miał wpływ nad jej kierowaniem. Takich decyzji podął kilka, a działania te miały na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Przeprowadzona wnikliwa analiza policjantów wydziału PG tarnowskiej komendy wskazała, że 50-latek w okresie od 2018 do 2020 roku oszukał kilkanaście firm działających na terenie całej Polski. Straty, jakie powstały w wyniku przestępczej działalności sięgnęły kwoty blisko 6 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał 48 zarzutów dotyczących oszustw, przywłaszczeń, niegospodarności i działania na szkodę wierzycieli.

Zatrzymany został doprowadzony do tarnowskiej prokuratury, która przychyliła się do wniosku policjantów i wystąpiła do tarnowskiego sądu o środek izolacyjny. Ten po analizie przedstawionego materiału dowodowego przychylił się do argumentacji prokuratury i zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Postępowanie w dalszym ciągu jest prowadzone przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a nadzór sprawuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Zostało zajęte mienie podejrzanego w wysokości wyrządzonych strat, a także na poczet ewentualnej kary grzywny, środków kompensacyjnych oraz kosztów postępowania.