Na sygnałach do szpitala. Policjanci eskortowali ciężarną kobietę Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci pomogli dojechać do szpitala kobiecie, która jak się okazało, lada chwila może urodzić. Funkcjonariusze szybko i bezpiecznie przeprowadzili pilotaż przyszłych rodziców do szpitala w Nowej Soli. Pomoc mundurowych była niesłychanie ważna, gdyż ze względu na powódź, droga była nieprzejezdna. Na szczęście funkcjonariusze pomogli bezpiecznie dojechać ciężarnej kobiecie do szpitala.

Ustawowym i podstawowym zadaniem Policji jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Pomoc przez mundurowych niesiona jest na wiele sposobów.

W sobotę, 21 września, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli otrzymał informację, że w samochodzie, który utknął na zalanej wodą drodze, znajduje się ciężarna kobieta. Funkcjonariusze natychmiast ustalili położenie zgłaszającej i pojechali, by pomóc dotrzeć jej do szpitala. Do działań przystąpili policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy przetransportowali kobietę przez zalane tereny. Do pomocy włączyli się również nowosolscy policjanci, którzy ze względu na znajomość topografii miasta, szybko i sprawnie przeprowadzili pilotaż do szpitala, gdzie kobieta została przekazana służbom medycznym.

Wszystkim funkcjonariuszom biorącym udział w eskorcie składamy serdeczne podziękowania za ich i empatię, zaangażowanie oraz profesjonalizm. To kolejna sytuacja, która pokazuje, że przyświecające policjantom hasło: Pomagamy i chronimy, realizowane jest każdego dnia!

Świeżo upieczonym rodzicom gratulujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze!

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)