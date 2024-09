Zaczęła rodzić w aucie na autostradzie A4, dzięki policjantom bezpiecznie dotarła do szpitala Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Średzcy policjanci oprócz szeroko zakrojonych działań w związku z zagrożeniem powodziowym, każdego dnia przeprowadzają najróżniejsze interwencje, podczas których często od policyjnych działań zależy czyjeś życie bądź zdrowie. Jedną z takich interwencji była sytuacja z minionego weekendu, kiedy funkcjonariusze udzielili pomocy w szybkim, sprawnym, a przede wszystkim bezpiecznym dotarciu do szpitala rodzącej kobiecie, która utknęła w zatorze drogowym na autostradzie A4. Dzięki mundurowym przyszła mama w porę dotarła do placówki medycznej.

W miniony weekend dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej otrzymał zgłoszenie, że na autostradzie A4, na wysokości miejscowości Piotrowice, w jednym z aut zaczęła rodzić kobieta. Co gorsza, w związku z dużym natężeniem ruchu na tej jednej z głównych dolnośląskich arterii komunikacyjnych, możliwość bezpiecznego i szybkiego dotarcia do szpitala była znacznie utrudniona. Dyżurny niezwłocznie skierował na miejsce funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, jednocześnie utrzymując stały kontakt z osobą zgłaszającą.

Średzcy policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w trybie pilnym udali się na autostradę A4, a następnie eskortowali rodzącą kobietę do Specjalistycznego Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Dzięki doświadczeniu i zdecydowanemu działaniu średzkich mundurowych kobieta bezpiecznie i szybko dotarła do placówki medycznej, gdzie trafiła pod opiekę specjalistów.