Wojewoda Małopolski pomógł drogówce w namierzeniu pijanego kierowcy Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej drogówki, dzięki reakcji wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara, wyeliminowali z ruchu drogowego nietrzeźwego kierowcę. Drogowy przestępca wsiadł za kierownicę, mając w organizmie 1,7 promila alkoholu.

Wczoraj tuż po godzinie 19.00, wojewoda małopolski, który jechał ze swoim kierowcą, powiadomił Policję, że najprawdopodobniej za kierownicą samochodu marki Mitsubishi znajduje się pijany kierujący. Z relacji zgłaszającego wynikało, że nietrzeźwy, jadąc ulicą Wadowicką w Głębowicach, zmierza w kierunku Osieka. We wskazany rejon natychmiast pojechali policjanci. Chwilę później w Osieku na ulicy Głównej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościelną, pojazd został zatrzymany do kontroli drogowej.

Okazało się, że za kierownicą mitsubishi siedzi 43-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany. Trafił do oświęcimskiej komendy Policji.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Przypominamy również, że kierowca, którego badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi się liczyć z utratą samochodu lub jego równowartości.

Widzisz przestępstwo? Reaguj.

Nieracjonalne zachowanie kierowcy na drodze, czy na parkingu zawsze powinno wzbudzić uwagę osób postronnych. W takich przypadkach wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Podczas dokonywania zgłoszenia należy podać operatorowi miejscowość, ulicę, kierunek jazdy, a także markę i kolor pojazdu oraz w razie możliwości także jego numer rejestracyjny. Pamiętajmy, podejmując decyzję o ujęciu sprawcy przestępstwa, przede wszystkim należy mieć na względzie własne bezpieczeństwo.