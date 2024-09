Rekordowy finał VIII edycji akcji „Nakręć się na pomaganie”. Dzielnicowy zebrał 23,5 tony nakrętek Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Mamy rekord! VIII edycja zbiórki nakrętek „Nakręć się na pomaganie”, rozkręcona przez dzielnicowego z Białej Piskiej - st. asp. Adama Trzonkowskiego, dobiegła końca. Tegoroczna zbiórka okazała się rekordowa. Zebraliśmy 23,5 tony plastikowych korków. Przyjechały po nie dwa duże samochody ciężarowe. Dochód ze sprzedaży tych nakrętek przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Marcelinki Żulińskiej z Pisza. To już siódme dziecko, któremu bezinteresownie pomógł dzielnicowy.

We wrześniu ubiegłego roku st. asp. Adam Trzonkowski - dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, rozpoczął VIII edycję zbiórki nakrętek pod hasłem „Nakręć się na pomaganie”. Tym razem bohaterką została Marcelinka Żulińska z Pisza.

W tegorocznej edycji na terenie Pisza, powiatu piskiego oraz miast ościennych pojawiło się mnóstwo pojemników w kształcie serc z plakatem Marcelinki, do których można było wrzucać dla niej nakrętki. Takie serce stało też przed Komendą Powiatową Policji w Piszu i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dodatkowo worki z korkami przynosiły osoby prywatne oraz różne instytucje. Mnóstwo nakrętek przywozili policjanci z innych jednostek, żołnierze oraz szkoły. Paczki docierały od osób z różnych stron kraju oraz z zagranicy. Zbiórka nakrętek dla Marcelinki przerosła najśmielsze oczekiwania dzielnicowego. Przedsięwzięcie rozkręcone przez „Nakrętkowego Mistrza Świata”, bo tak się mówi o Adamie, od samego początku nabrało ogromnego rozgłosu.

Zainteresowanie tegoroczną edycją było tak duże, że już w maju dzielnicowy zorganizował pierwszy transport plastikowych korków do punktu skupu. Kolejny samochód przyjechał po nakrętki wczoraj. Łącznie udało się nazbierać 23,5 tony plastikowych korków. Jest to ilość rekordowa w dotychczasowych edycjach, a to oznacza, że dotychczas Adam zebrał już łącznie ponad blisko 90 ton plastikowych korków pomagając w ten sposób chorym dzieciom.

Nie udałoby się osiągnąć tak wiele, gdyby nie pomoc ludzi o wielkich sercach. Za wszystkie nakrętki zebrane w ramach akcji „Nakręć się na pomaganie”, za wszelką pomoc i wsparcie bardzo serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy. Gorące podziękowania dla panów, którzy pomogli dzielnicowemu w załadunku samochodu. Marcelince życzymy dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

Starszy aspirant Adam Trzonkowski nie spoczywa na laurach. Z początkiem września rozpoczął IX edycję akcji "Nakręć się na pomaganie”. Tym razem organizuje tylko zbiórkę kasztanów. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację 5-letniego Adasia Lenkiewicza z Pisza.