Tymczasowy areszt za zabójstwo żony! Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Zatrzymany przez policjantów 64-latek podejrzany o zabójstwo swojej żony został dziś tymczasowo aresztowany przez sąd. 57-letnia mieszkanka Annopola posiadała liczne rany kłute. W sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Kraśniku. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę w godzinach porannych. To właśnie wtedy od zaniepokojonych sąsiadów otrzymaliśmy informację o awanturze domowej w budynku wielorodzinnym na terenie Annopola. Funkcjonariusze z tamtejszego komisariatu błyskawicznie ruszyli na interwencję i już po chwili byli na miejscu. W mieszkaniu zastali 64-letniego mężczyznę oraz jego 57-letnią żonę. Kobieta leżała nieprzytomna, posiadała liczne rany kłute. Patrol przystąpił natychmiast do reanimacji, wezwał też wsparcie medyczne. Mimo wysiłku ratowników, życia kobiety nie udało się uratować. Policjanci zatrzymali do sprawy 64-latka, w trakcie zatrzymania był on spokojny, nie stawiał oporu. Został przebadany alkomatem z wynikiem negatywnym, zabezpieczona została krew do dalszych badań. Śledczy przy udziale policyjnego technika kryminalistyki przeprowadzili oględziny, zabezpieczali materiał dowodowy, przesłuchiwali świadków ustalali szczegółowe okoliczności, ciało przewieziono na sekcję zwłok.

Wczoraj 64-latek został doprowadzony przez funkcjonariuszy do Prokuratury gdzie po wstępnych ustaleniach usłyszał zarzut dokonania zabójstwa swojej żony poprzez zadanie licznych ran ciętych i kłutych na ciele przy użycia noża. Dzisiaj na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.