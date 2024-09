Odnaleźli kobietę i pomogli jej wydostać się z bagiennego terenu Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Pomagać i chronić - to motto przyświeca policjantom podczas codziennej służby. A ta, każdego dnia, jest inna i przynosi nowe wyzwania. Tym razem olsztyńscy funkcjonariusze wspólnie ze świadkami pomogli młodej kobiecie, która znalazła się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ ugrzęzła w trudnym, bagiennym terenie. Policjanci podejrzewali też, że kobieta potrzebuje pomocy medycznej.

W piątek (20.09.2024 r.) około godziny 22:00 na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która oświadczyła, że potrzebuje pomocy. Z jej relacji wynikało, że czuje się zagrożona, nie potrafiła jednak powiedzieć, co dokładnie się stało, ani gdzie aktualnie przebywa. Z jej wypowiedzi można było wywnioskować, że mogła znaleźć się w kryzysie emocjonalnym i wymagała pomocy medycznej. Policjanci wiedzieli, że muszą działać szybko, bo jej życie i zdrowie mogło być zagrożone. Wiedzieli jedynie, że kobieta znajduje się gdzieś na plaży miejskiej, prawdopodobnie w okolicach kapitanatu.

Na miejsce pojechał patrol olsztyńskiego Wydziału Zabezpieczenia Miasta: sierż. Jakub Żbikowski i st. post. Robert Bartkowski. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania kobiety, szukali jej na plaży, rozpytując o nią wszystkie napotkane osoby. Nikt jednak nie widział ani nie słyszał nic, co mogłoby pomóc w dotarciu do zgłaszającej. W pewnym momencie do policjantów podbiegła kobieta, która powiedziała, że słyszała krzyki dobiegające z podmokłego, bagiennego terenu znajdującego się po drugiej stronie ulicy. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli w to miejsce. Zauważyli, że w wodzie znajduje się kilka osób. Było to trzech mężczyzn, którzy próbowali wyciągnąć młodą kobietę na brzeg. Kobieta krzyczała i wyrywała się. Policjanci nie wahali się ani chwili. Wskoczyli do wody i wraz z mężczyznami utworzyli łańcuch życia. Wspólnymi siłami wyciągnęli kobietę. Policjanci pomogli wyjść z wody również mężczyznom, ponieważ byli wyziębieni i wyczerpali i nie byli w stanie wyjść o własnych siłach. Funkcjonariusze zaopiekowali się młodą kobietą, udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali załodze karetki pogotowia.

Ogromne uznanie oraz podziękowania kierujemy do trzech mężczyzn, którzy widząc niepokojące zachowanie kobiety, ruszyli na pomoc. Ich szybka i zdecydowana reakcja pomogła uratować zdrowie, a może i życie kobiety.

Nie obawiaj się poprosić o pomoc!

Pamiętaj, każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów. Nie wstydź się zadzwonić! Są osoby, które czekają na Twój telefon. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wysłuchają, podpowiedzą, co robić i udzielą wsparcia. Wytłumaczą też, na czym polega np.: leczenie depresji oraz terapia osób z rozpoznaną depresją. Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA.

Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie: https://stopdepresji.pl/

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod nr. telefonu 800 702 222. Szczegółowe informacje na stronie: https://liniawsparcia.pl/