Nielegalnie pozyskiwali silne leki. Zostali zatrzymani Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zatrzymali 2 osoby podejrzane o nielegalne posiadanie i obrót środkami uspokajającymi z grupy opioidów. Obie osoby były wcześniej poszukiwane. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją grójeckiej komendy zatrzymali na gorącym uczynku 40-letniego mężczyznę, który na podstawie potwierdzającego nieprawdę zapotrzebowania, zakupił w jednej z aptek na terenie miasta 100 opakowań leków uspokajających z grupy opioidów. Policjanci w pojeździe użytkowanym przez zatrzymanego mężczyznę znaleźli kolejne, nie wypełnione, zapotrzebowania na leki, pieczątki lekarzy oraz dużą ilość gotówki.

Ciężka praca i zaangażowanie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu pozwoliła na ustalenie odbiorcy nielegalnych medykamentów. Podczas przeszukania mieszkania w Warszawie ujawniono hurtowe ilości środków z grupy opioidów oraz zatrzymano 57-letnią kobietę zaangażowaną w przestępczy proceder.

W trakcie przeprowadzonych czynności ujawniono i zabezpieczono łącznie ponad 33 tys. porcji leków, 90 litrów syropu oraz 40 tysięcy złotych w gotówce, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar.

Dzięki działaniom policjantów znaczne ilości niebezpiecznego opioidu nie trafi na czarny rynek, a osoby, które brały udział we wprowadzaniu go do obrotu odpowiedzą za swoją przestępczą działalność. W toku czynności okazało się, że zarówno 40-letni mężczyzna, jak i 57-letnia kobieta byli poszukiwani przez Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty m.in. podrabiania dokumentów (pieczątek lekarzy, zapotrzebowania na leki), a także dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi i ich wysyłkowej sprzedaży.

Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.