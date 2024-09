Jest policjantem i WOPR-owcem. Teraz zaangażował się w pomoc powodzianom Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Starszy aspirant Przemysł Matczak z Posterunku Policji w Lubniewicach wspólnie z ratownikami działających w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Lubniewicach, samorządowcami oraz amerykańskimi żołnierzami zorganizował konwój z darami. Trafią one do osób najbardziej poszkodowanych przez powódź.

We wtorek (24 września) z miejscowości Lubniewice (powiat Sulęciński) wyjechał konwój taktyczny z dwoma tonami żywności. Specjalne pakiety z jedzeniem przekazali amerykańscy żołnierze stacjonujący w Skwierzynie. Ponadto zebrano kilkuset sztuk butelek wody, środki czystości, kuchenki gazowe oraz inne rzeczami pierwszej potrzeby. Załadowane na samochód ciężarowy, użyczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektora Jerzego Czebreszuka, dary najpierw trafią do magazynu zażądania kryzysowego w Kłodzku. Stamtąd zostaną przekazane powodzianom z terenów gminy Lądek-Zdrój. To jeden z najbardziej zniszczonych przez żywioł rejonów na Dolnym Śląsku Po dotarciu na miejsce straszy aspirant Przemysław Matczak, razem z pozostałymi wolontariuszami, przez kilka najbliższych dni będzie pomagał mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi.

Pomoc powodzianom to kolejny duże przedsięwzięcie, jakie współorganizuje policjant z Lubniewic. Dwa lata temu Przemysław Matczak był jednym z inicjatorów konwoju z darami dla Ukrainy.