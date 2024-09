Sprawca wczorajszego brutalnego napadu na kantor w Krakowie zatrzymany

Data publikacji 25.09.2024

Zaraz po napadzie policjanci rozpoczęli ustalanie tożsamości sprawcy jak i podjęli działania zmierzające do jego namierzenia i zatrzymania, do którego doszło przed godziną 1, na terenie województwa śląskiego. W działaniach brali udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, kryminalni z Komisariatu Policji I w Krakowie, przy wsparciu funkcjonariuszy z garnizonu śląskiego.