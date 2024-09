Ponad 5 kg narkotyków nie trafi na czarny rynek Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Intensywna i skrupulatna praca policjantów z Działdowa spowodowała, że marihuana o łącznej masie ponad 5 kilogramów nie trafi na czarny rynek. W tej sprawie zarzuty usłyszał 53-latek. Wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie w trakcie prowadzonych czynności wpadli na trop mężczyzny mogącego posiadać środki odurzające. Funkcjonariusze, realizując ustalenia operacyjne, zatrzymali 53-latka. W trakcie przeszukania użytkowanej przez niego altany ogrodowej znaleziono ścięte krzewy konopi innych niż włókniste.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczono ponad 5 kilogramów suszu roślinnego, który przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał on zarzut posiadania konopi wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę (25.09.2024) wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju.