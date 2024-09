Kierowca ciężarówki z 3 promilami, zauważył go policjant na wolnym Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Bielscy policjanci zatrzymali na krajowej 19 kierowcę ciężarówki, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mundurowych zaalarmował będący na wolnym policjant z Hajnówki, który zauważył pojazd jadący całą szerokością drogi. Obywatel Białorusi stracił prawo jazdy. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Dyżurny bielskiej policji otrzymał informację o nietrzeźwym kierowcy na krajowej 19. Zgłaszającym był będący na wolnym mundurowy z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Okazało się, że policjant zauważył ciężarówkę, która miała problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podejrzewał, że kierowca może być nietrzeźwy i natychmiast poinformował o tym bielskich policjantów. Jednocześnie jechał cały czas za samochodem.

Policjanci z bielskiej drogówki zatrzymali kierowcę w Proniewiczach. Od razu wyczuli alkohol od obywatela Białorusi. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Okazało się, że wiózł on ładunek do jednej z bielskich firm. Białorusin trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd na strzeżony parking. Policjanci zatrzymali też prawo jazdy 47-latka. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kp)