Potrącił 78-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Został tymczasowo aresztowany

Data publikacji 26.09.2024

Lubelscy policjanci zatrzymali 42-latka, który w miniony poniedziałek potrącił 78-latkę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Wszystko miało miejsce na ul. Herberta w Lublinie. Został zatrzymany już kilka godzin po zdarzeniu. Okazało się, że w chwili zatrzymania był nietrzeźwy oraz miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Starsza kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 16 lat pozbawienia wolności.