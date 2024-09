Jednego zabił, drugiego ranił ostrym narzędziem - jest już w rękach policjantów

29-latek miał kilkukrotnie ugodzić 58-latka ostrym narzędziem, doprowadzając do jego śmierci. Mężczyzna tym samym przedmiotem zaatakował również napotkanego 40-latka. Policjanci ze Strzelec Opolskich zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i wytypowali sprawcę przestępstwa. Nie zdążyli jednak zatrzymać 29-latka, ponieważ ten sam zgłosił się do komendy Policji. Jak oświadczył, zauważył krążące po mieście radiowozy i stwierdził, że przed sprawiedliwością nie ma ucieczki. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Za popełnienie zbrodni grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.