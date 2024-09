Trzymiesięczny areszt dla sprawców oszustwa na pracownika banku Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia, zwalczający przestępczość gospodarczą, zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy odpowiedzą przed sądem za oszustwo „na pracownika banku". 18-latek oraz jego o rok starszy wspólnik następne 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek (20.09.2024) funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście ustalili, że w jednym z bydgoskich bankomatów doszło do wypłaty pieniędzy pochodzących najprawdopodobniej z oszustwa na pracownika banku. W związku z tym, natychmiast pojechali w to miejsce, jednocześnie dążyli do ustalenia wizerunku osób, które tego dokonały.

Znając rysopisy, policjanci rozpoczęli poszukiwana dwóch mężczyzn. Na efekty swojej pracy nie musieli długo czekać. Rozpoznali ich w grupie osób znajdujących się w jednym z lokali. Okazali się nimi 18-letni oraz 19-letni cudzoziemcy mieszkający w naszym mieście. Obaj zostali zatrzymani.

Ponadto w grupie tej był 31-letni cudzoziemiec, który, jak się okazało, poszukiwany przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie, jako sprawca kradzieży sprzętu rtv i agd. On również został zatrzymany.

Śródmiejscy policjanci ustalili pokrzywdzonego w związku z oszustwem „na pracownika banku” i we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Okazało się, że 59-letni mieszkaniec Inowrocławia został oszukany pod pozorem zabezpieczenia zagrożonych środków. Mężczyzna wypłacił ze swojego konta ponad 63 tysiące złotych, a następnie wpłacił je w wpłatomacie na wskazane przez oszusta konto.

W toku prowadzonego postępowania policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów oraz skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W poniedziałek (23.09.2024) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie, że obaj zatrzymani najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż, jak ustalili policjanci, podejrzani prawdopodobnie wypłacali pieniądze z bankomatów w całej Polsce.