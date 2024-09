Seminarium szkoleniowe w obszarze profilaktyki mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i standaryzacji policyjnych programów profilaktycznych Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj W dniach 24 – 26 września 2024 roku, z inicjatywy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP w Warszawie w Hotelu Łazienkowskim odbyło się seminarium szkoleniowe w obszarze mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz standaryzacji programów profilaktycznych adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcie to skierowane było do koordynatorów ds. profilaktyki społecznej z KWP/KSP oraz wykładowców szkół policyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne w tym zakresie. Miało ono na celu nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania oraz oceny skuteczności programów oraz innych działań profilaktycznych, wpisujących się w nurt praktyki opartej na dowodach (ang. evidence-based practice), a także podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy w obszarze zapobiegania mowie nienawiści, hejtowi, cyberprzemocy oraz przestępstwom z nienawiści. Łącznie wzięło w nim udział 20 osób.

Pierwszy blok zajęć prowadzony był przez dr n. hum. Magdalenę Nowicką z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie warsztatów uczestnicy nabywali wiedzę niezbędną do projektowania skutecznych programów profilaktycznych oraz ich ewaluacji. Prowadząca omówiła m.in. modele teoretyczne, które mogą być wykorzystane do projektowania policyjnych programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu społeczno-poznawczego Bandury. Przy aktywnym wsparciu prowadzącej warsztaty, uczestnicy pracowali w grupach, które miały za zadanie m.in. poprawne formułowanie celów programu profilaktycznego, analizę potrzeb adresatów programu, a także właściwe określanie czynników chroniących i czynników ryzyka. Pani dr Nowicka zwracała uwagę na istotę i zasady prowadzenia ewaluacji tworzonych programów.

Drugi blok seminarium poświęcony był zagadnieniom profilaktyki mowy nienawiści, hejtu i przestępstw z nienawiści. Miał on charakter typowo warsztatowy, a zajęcia prowadził mł. insp. w st. spocz. Gerard Bah. W pierwszej części zajęć koncentrował się on na tematyce stereotypów, mechanizmach dyskryminacji i wykluczenia. Obrazowane było to różnymi ćwiczeniami, w których udział brali uczestnicy seminarium. Prowadzący omówił także problem współczesnych cyberzagrożeń, w oparciu m.in. o praktyczną wiedzę wyniesioną ze współpracy ze środowiskiem stołecznych szkół. Wskazywał na dynamikę zachodzących zjawisk w związku z nieustannym rozwojem internetu, a także potrzebę pracy w tym obszarze z dorosłymi - rodzicami, nauczycielami.

Podczas seminarium Gerard Bah usystematyzował znaczenie takich pojęć jak: mowa nienawiści, przestępstwo z nienawiści, incydent motywowany nienawiścią itp. Zwrócił uwagę na związek cyberzagrożeń i zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży.

Seminarium było także okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji przez przedstawicieli poszczególnych KWP/KSP dobrych praktyk w różnych obszarach profilaktyki społecznej.