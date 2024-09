Uruchomił zbiórkę udając, że stracił dobytek w czasie powodzi Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z lublinieckiej komendy przy współpracy z CBZC z Warszawy zatrzymali oszusta, który w Internecie założył fikcyjną zbiórkę. Dzięki czujności policjantów 33-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Ciągłe monitorowanie przestrzeni internetowej przez policjantów pomaga skutecznie chronić osoby, które w dobrej wierze chcą pomóc poszkodowanym.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na internetową zbiórkę pieniędzy, która zwróciła ich uwagę. Mężczyzna uruchomił fałszywą zbiórkę udając, że stracił dobytek w czasie powodzi. Jak się okazało, mieszkańca Lublińca powódź nie dotknęła, a w ten sposób chciał wyłudzić od internautów pieniądze, bazując na ludzkim nieszczęściu. Dzięki wspólnym działaniom CBZC i policjantów lublinieckiej komendy, w dniu 25 września 33-letni mieszkaniec Lublińca został zatrzymany.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu zatrzymanemu mężczyźnie postawili zarzut usiłowania oszustwa.

33-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Lublińcu, gdzie prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia.

Sytuacja kryzysowa, związana z powodziami na terenie naszego kraju, potęguje czujność policjantów dbających o bezpieczeństwo mieszkańców zalanych rejonów.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu przestrzeni internetowej policjanci ujawniają oszustów i chronią osoby, które pragną pomóc poszkodowanym w tegorocznej powodzi.

(KWP w Katowicach / kp)