Komendant Główny Policji na terenach powodziowych Data publikacji 28.09.2024 Powrót Drukuj Od kilku dni Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń przebywał na terenach objętych powodzią, wszędzie tam, gdzie funkcjonariusze od pierwszych dni pomagają przez całą dobę mieszkańcom zalanych terenów. Brał udział w sztabach kryzysowych, spotykał się z wojewodami, starostami, burmistrzami i przedstawicielami służb, które razem z Policją ramię w ramię biorą udział w operacji POWÓDŹ 2024. Komendant, spotykając się z funkcjonariuszami, którzy z sercem i oddaniem nieprzerwanie niosą pomoc powodzianom, dziękował im oraz pracownikom Policji za ich zaangażowanie w trakcie powodzi i dużą empatię, jaką okazują mieszkańcom w tych trudnych chwilach.

Od samego początku powodzi na południu Polski w Komendzie Głównej Policji działa Sztab Operacji POWÓDŹ 2024 oraz Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych, którego prace koordynuje Dowódca Operacji, nadinsp. Roman Kuster, I Zastępca Komendanta Głównego Policji. To właśnie w sztabie gromadzone są dane z lokalnych komend wojewódzkich Policji, w tym m.in. o liczbie policjantów zaplanowanych do działań w danej dobie, użytych siłach i środkach czy też o liczbie zablokowanych dróg oraz zdarzeniach kryminalnych.

Kilka dni temu na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku obecny był nadinsp. Rafał Kochańczyk, Zastępca Dowódcy Operacji, który na terenach dotkniętych powodzią nadzorował działania dowódców podoperacji z Wrocławia, Opola, Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. Na bieżąco współpracował z przedstawicielami innych służb, w tym Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego i Straży Granicznej.

We wtorek po południu i w środę rano Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, wziął udział w sztabach kryzysowych zorganizowanych w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z udziałem Premiera RP. Towarzyszył mu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji, nadinp. Paweł Półtorzycki. W odprawie wzięły udział także wszystkie zaangażowane w walkę z powodzią służby, które na bieżąco koordynowały swoje działania. Komendant każdorazowo zdawał relację z działań podejmowanych na zalanych przez wodę terenach przez policjantów, Informował m.in. o użytych przez Policję siłach i środkach, w tym o liczbie zaangażowanych funkcjonariuszy czy liczbie użytego sprzętu. Mówił też o przypadkach dezinformacji w mediach społecznościowych, o zatrzymaniach szabrowników i fałszywych zbiórkach pieniężnych. Zaapelował do wszystkich, którzy chcą przekazać pieniądze w ramach zbiórki na rzecz powodzian, aby sprawdzali ją na stronie zbiorki.gov.pl. Tylko w ten sposób ofiarodawcy mogą bowiem uchronić się przed wpłacaniem pieniędzy na fałszywe konta i mogą mieć pewność, że ich pomoc dotrze do naprawdę potrzebujących.

Komendant Główny Policji w towarzystwie nadinsp. Pawła Półtorzyckiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu odwiedził Kłodzko, Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie. Rozmawiał z policjantami, którzy od pierwszych dni powodzi mierzyli się tam z największymi wyzwaniami klęski żywiołowej. Nie tylko pytał się o przebieg tych akcji ratowniczych, w których uczestniczyli, ale także interesował się, jakiego wsparcia potrzebują w tej chwili najbardziej. Spotykał się też z Burmistrzem Stronia Śląskiego Dariuszem Chromcem, z którym rozmawiał o sytuacji aktualnie panującej w mieście i o wsparciu Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Podczas odprawy w Stroniu Śląskim, w której uczestniczył także Dowódca Sztabu Zarządzanie Kryzysowego w Stroniu Śląskim bryg. Adam Wiśniewski, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz Straży Pożarnej Komendant Główny Policji zapoznał się ze stanem bezpieczeństwa na terenie dotkniętym powodzią. To właśnie do tego m.in. miasta skierowany został mobilny posterunek Policji, który zastąpił zniszczony przez żywioł budynek Policji.

W związku z przesuwaniem się fali powodziowej na północ kraju, Komendant Główny Policji monitorował i koordynował działania przeciwpowodziowe w Lubuskiem. W czwartek w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim razem z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Policji, insp. Jerzym Czebreszukiem i Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nainsp. Pawłem Półtorzyckim spotkał się z Wojewodą Lubuskim, Markiem Cebulą, Starostą Krosna Odrzańskiego, Anną Januszkiewicz i Burmistrzem Krosna Odrzańskiego, Grzegorzem Garczyńskim a także z przedstawicielami Wojska Polskiego i Straży Pożarnej.

Późnym popołudniem razem z przedstawicielami władz i służb komendant udał się do Osiecznicy, wsi prawie całkowicie zalanej przez wodę. Interesował się tam prowadzonymi przez policjantów działaniami pomocowymi. Następnie zapoznał się z aktualną sytuacją powodziową na terenie gminy Zabór. Rozmawiał z przedstawicielami służb o najskuteczniejszych sposobach zadbania o bezpieczeństwo w tym rejonie, w tym m.in. o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i stanie dróg.

Komendant rozmawiał również z policjantami, którzy przez wiele godzin na różne sposoby pomagali mieszkańcom walczyć z wielką wodą, uczestniczyli w układaniu worków z piaskiem, aby powstrzymać rzekę przed zalanie m.in. budynków mieszkalnych i gospodarczych czy też pomagali w eskorcie do szpitala osób pilnie potrzebujących pomocy medycznej.

Podczas trwającej akcji powodziowej także opolska Policja odgrywała ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Sytuację w garnizonie monitorował wczoraj Komendant Główny Policji wspólnie z insp. Magdaleną Nguyen-Fudalą, Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu. Spotkał się ze Starostą Powiatu Nyskiego Danielem Palimąką, a następnie wspólnie z przedstawicielami służb wizytował rejon Głuchołaz (m.in. most, który został zalany) i miejscowość Lewin Brzeski. Obie te miejscowości jako pierwsze ucierpiały z powodu niszczycielskiej siły Odry. To na tym terenie od samego początku operacji POWÓDŹ 2024 policjanci wspierali działania ratownicze ewakuując mieszkańców przy wykorzystaniu łodzi policyjnych i policyjnych Black Hawków. Policyjni lotnicy dodatkowo patrolowali też zagrożony teren z powietrza, a tam gdzie była potrzeba umocnienia wałów zrzucali z pokładu śmigłowca tzw. big bagi. Również funkcjonariusze w terenie aktywnie włączali się w działania pomocowe przy umacnianiu wałów czy dostarczaniu do potrzebujących niezbędnej pomocy. Wspólnie z Żandarmerią Wojskową w dzień i w nocy patrolowali obie te miejscowości chroniąc pozostawiony przez powodzian dobytek przed szabrownikami dając tym samym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

Od początku operacji POWÓDŹ 2024 zaangażowanych jest w nią ponad 40 tys. policjantów. W prowadzonych działaniach pomocowych użytych zostało ponad 16,5 tys. pojazdów, w tym 6 policyjnych śmigłowców: 2 Black Hawki i 4 Belle. Policyjni lotnicy ewakuowali ponad 100 osób, a funkcjonariusze z jednostek terenowych pomagali w ewakuacji kilku tysięcy osób. Policja ujawniła 165 przypadków fałszywych zbiórek pieniędzy oraz 44 fałszywe konta społecznościowe, które szerzyły dezinformację. Zatrzymanych zostało 19 osób, w tym 4 sprawców wykroczeń i 15 sprawców przestępstw.

( BKS KGP)

Wykorzystano foto:BKS KGP, ZLP GSP KGP, KWP w Opolu, KWP we Wrocławiu, KWP w Gorzowie Wlkp., PSP i WP