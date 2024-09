Wypoczywał w górskiej chatce w Czechach – nie spodziewał się zatrzymania i ekstradycji do Polski Data publikacji 30.09.2024 Powrót Drukuj Dzięki współpracy zachodniopomorskich poszukiwaczy, we współpracy z policjantami z Komendy Głównej Policji i ich czeskich odpowiedników w minionym tygodniu doszło do ekstradycji Tomasza K. poszukiwanego dwoma listami gończymi.

Do ekstradycji doszło w środę 25 września 2024 r. Tomasz K. był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Mieszkaniec Kołobrzegu ukrywał się poza granicami kraju co najmniej od 2 lat, decyzją Sądu Okręgowego w Koszalinie wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Ścisła współpraca pomiędzy Polską a Czechami doprowadziła do ustalenia miejsca jego ukrywania się oraz zatrzymania w kwietniu 2024 r. Mężczyzna był zaskoczony obecnością policjantów podczas zatrzymania. Wypoczywał w domku z dala od miasta w górskiej miejscowości Harracchov w Czechach.

Skazanemu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy oraz dodatkowe zarzuty za wprowadzanie do obrotu narkotyków.