Poddębiccy kryminalni zabezpieczyli ponad 4 kilogramy zakazanych substancji Data publikacji 30.09.2024 Powrót Drukuj Szybka wymiana informacji, zdecydowane działanie i zero pobłażania wobec osób trudniących się procederem narkotykowym – to działania poddębickich funkcjonariuszy z ostatnich kilku dni. Efekty tej pracy to zatrzymane trzy osoby i zabezpieczone ponad cztery kilogramy zakazanych substancji. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Jeden z nich trafił na 3 miesiące do aresztu.

We wtorek, 24 września br. w godzinach wieczornych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji znajdującej się na obszarze gminy miało dojść do nieporozumień między partnerami. Przybyli na miejsce policjanci, w trakcie interwencji znaleźli woreczki foliowe z zawartością kryształów oraz suszu. Przeprowadzone badanie ujawnionych substancji wykazało, że jest to kokaina o wadze ponad 109 gramów oraz susz marihuany o wadze ponad 7,3 grama. W miejscu interwencji mundurowi ujawnili także gotówkę w kwocie ponad 46000 złotych, wagi laboratoryjne oraz ponad 4 kilogramy substancji psychoaktywnych. 32- letni mieszkaniec Poddębic został zatrzymany.

Niezwłocznie, na miejsce zdarzenia przybyli także poddębiccy kryminalni, którzy w zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeniach gospodarczych znaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży, a także z włamania do nowo wybudowanego domu. Część skradzionych materiałów i sprzętów budowlanych została zwrócona prawowitym właścicielom. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pozostałych właścicieli odnalezionych przedmiotów.

Dalsze działania w tej sprawie przyniosły kolejne efekty. Prowadzone przez policjantów czynności doprowadziły do ustalenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania kolejnych osób, które również mogły trudnić się procederem narkotykowym. Funkcjonariusze ustalili, że związek z tą sprawą mogą mieć również 32-letni mieszkaniec gminy Wartkowice oraz 35-letni mieszkaniec Poddębic. Znalezione w ich domach niewielkie ilości zabronionych substancji zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy, gdzie policjanci prowadzili z nimi dalsze czynności procesowe.

W piątek 27 września w Prokuraturze Rejonowej w Poddębicach podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających. Wobec 32-letniego mieszkańca gminy Wartkowice oraz 35-letniego mieszkańca Poddębic prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei wobec 32-latka sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo posiadania znacznych ilości narkotyków mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / kp)

