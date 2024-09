Kryminalny w czasie wolnym rozpoznał i zatrzymał sprawcę kradzieży zuchwałej

Data publikacji 30.09.2024

Kiedy w trakcie wieczornego biegania, funkcjonariusz służby kryminalnej z Opola zauważył poszukiwanego do przestępstwa mężczyznę wiedział, jak zareagować. Po poinformowaniu dyżurnego kryminalny zatrzymał 20-latka. Przybyły na miejsce patrol policyjnych wywiadowców przewiózł zatrzymanego do jednostki Policji. Okazało się, że mieszkaniec Opola ma przy sobie substancje odurzające. Teraz odpowie za dwa przestępstwa związane z kradzieżą zuchwałą i posiadaniem narkotyków. Grozi mu do 8 lat więzienia.