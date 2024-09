Czas wolny pomiędzy służbami wykorzystał, by pomagać powodzianom Data publikacji 30.09.2024 Powrót Drukuj Starszy posterunkowy Kamil Chrapkowski z komisariatu w Nowym Porcie wspólnie ze znajomymi zaangażowali się w pomoc powodzianom. Funkcjonariusz, najpierw zajął się koordynacją zbiórki darów, a następnie uczestniczył w konwoju na tereny powodziowe, gdzie zebrane artykuły trafiły do najbardziej poszkodowanych przez powódź.

Powódź to bardzo trudny czas dla osób dotkniętych kataklizmem. W działania związane z pomocą powodzianom zaangażowani są również pomorscy policjanci, którzy od pierwszych dni walki z żywiołem podczas służby pomagają i dbają o bezpieczeństwo. Policjanci po służbie również pomagają na różne sposoby. Udowodnił to st. post. Kamil Chrapkowski z gdańskiego komisariatu w Nowym Porcie, który na co dzień pełni służbę w referacie dochodzeniowo-śledczym.

Funkcjonariusz wspólnie ze znajomymi z powiatu chojnickiego zorganizowali zbiórkę darów dla powodzian, a koordynacją tych działań zajął się Kamil Chrapkowski. Po zebraniu potrzebnych artykułów wartych prawie 30 tysięcy złotych Kamil, wykorzystując trzy dni wolne pomiędzy służbami, 22 września pojechał wraz z innymi osobami dwoma konwojami do Lądka-Zdroju i w okolice tej miejscowości.

Na miejscu policjant brał udział w przekazywaniu darów osobom najbardziej potrzebującym. Funkcjonariusz razem z pozostałymi wolontariuszami pomagał też mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi.

(KWP w Gdańsku / kp)