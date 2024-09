30 kilogramów narkotyków chowali w kartonach i walizkach podróżnych Data publikacji 30.09.2024 Powrót Drukuj Skuteczne działania oleśnickich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn związanych z przestępczością narkotykową oraz przejęcia ponad 30 kilogramów środków odurzających. Obaj chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, na widok funkcjonariuszy podjęli próbę ucieczki, lecz zostali niemal niezwłocznie zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków i grozić im może teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności, a sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, realizując czynności operacyjne w obrębie jednego z budynków wielorodzinnych na terenie miasta, zauważyli młodego mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Biegł klatką schodową, jak się okazało w kierunku swojego mieszkania, a gdy już dostał się do jego wnętrza próbował wyskoczyć przez balkon, gdzie został zatrzymany przez policjantów.

Okazał się nim 23-letni mieszkaniec powiatu legnickiego, a podczas rozmowy z mężczyzną kryminalni zauważyli leżący na blacie kuchennym susz roślinny. Chwilę później w jednej z szafek znaleźli też proszek koloru białego. Przeprowadzona później policyjna analiza znalezionych substancji wskazała, że jest to marihuana i kokaina.

Będący w mieszkaniu funkcjonariusze usłyszeli dźwięk otwieranych kluczem drzwi wejściowych, a gdy się otworzyły wszedł do mieszkania kolejny mężczyzna. Jak tylko zobaczył stojących wewnątrz policjantów, natychmiast zaczął uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali go. Był to 27-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego.

Przeszukanie mieszkania skutkowało ujawnieniem i zabezpieczeniem przez policjantów dużej ilości marihuany. Narkotyki schowane były w kartonach oraz torbach podróżnych, popakowane w specjalne worki próżniowe. Prowadząc dalsze czynności ustalono, że do mieszkania przynależy też garaż, w którym funkcjonariusze znaleźli jeszcze jeden duży karton z marihuaną.

Działania te doprowadziły do ujawnienia blisko 30 kilogramów marihuany oraz kilkudziesięciu gram kokainy i prawie 400 gramów amfetaminy.

Zabrany przez policjantów materiał dowodowy, dał podstawę do wystąpienia z wnioskiem o tymczasowy areszt dla obydwu mężczyzn. Sąd Rejonowy w Oleśnicy przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i teraz najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą w areszcie.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.68 MB)