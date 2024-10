Kolejna udana akcja poszukiwawczo-ratownicza gdańskich wodniaków we współpracy z innymi służbami Data publikacji 01.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku pomimo już jesiennej aury nadal pełnią służbę w swoich łodziach i patrolują teren Zatoki Gdańskiej. Na co dzień dbają o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, oraz nie dopuszczają do łamania przepisów na wodzie. Natomiast wielokrotnie również biorą udział w akcjach ratujących życie. Taka sytuacja miała miejsce w sobotę w okolicy kąpieliska przy gdańskim Jelitkowie. Dzięki sprawnemu działaniu Policji, WOPR i SAR najprawdopodobniej nie doszło do tragedii.

Ubiegły weekend pomimo tego, że był słoneczny to nie był idealnym dniem do korzystania z plażowania i kąpieli w morzu z uwagi na panującą już dosyć niską temperaturę powietrza. Dlatego prawdopodobnie zachowanie młodej kobiety zwróciło uwagę świadka, od którego otrzymaliśmy zgłoszenie.

Przed godziną 14 w sobotnie popołudnie zostaliśmy poinformowani przez spacerującego po plaży mężczyznę, że od 30 minut „stracił z oczu” kobietę, która zostawiła ubrania na plaży i weszła do wody w bieliźnie… Taka informacja to dla policjantów oraz innych służb znak by działać natychmiast.

Policjanci komisariatu wodnego od razu popłynęli w okolicę plaży by rozpocząć poszukiwania. Wspólnie z ratownikami WOPR na skuterze wodnym i ratownikami SAR, którzy również dopłynęli swoją łodzią szukali kobiety, która z informacji od świadka, wypłynęła daleko od plaży. Podczas patrolowania okolicy Policjanci otrzymali za pomocą radia informację od innego sternika jachtu, że widzi unoszącą się na wodzie kobietę na wysokości plaży w Jelitkowie. We wskazanym miejscu, asp. Sławomir Malinowski i st. asp. Piotr Kornaś poprzez chwycenie jej za ręce wyciągnęli z wody przytomną ale bardzo wyziębioną kobietę na pokład policyjnej łodzi i okryli ją własnymi kurtkami. Następnie pomocy udzielili ratownicy SAR, którzy okryli 27 latkę kocami grzewczymi, a następnie z uwagi na podejrzenie stanu hipotermii przetransportowana została do nabrzeża w Nowym Porcie i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

Na szczęście pomoc świadków oraz wspólna i skuteczna akcja poszukiwawczo-ratownicza policjantów i ratowników przyniosła pozytywne zakończenie.



Sytuacje kryzysowe są przemijające. Jeśli widzisz, że ktoś jest przygnębiony, zapytaj jak możesz mu pomóc, okaż troskę i zainteresowanie. Traktuj je poważnie i nie zostawiaj osoby w kryzysie samej. Jeśli dzieje się coś niepokojącego i domyślasz się, że życie takiej osoby może być zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Przekaż służbom lokalizację, w której znajduje się potrzebujący pomocy. Czas w takiej sytuacji ma decydujące znaczenie.

Bezpłatne numery pomocowe:

800 70 2222 całodobowy, Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 całodobowy, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 całodobowy, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 całodobowy, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.