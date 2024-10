Kolejne transporty z pomocą zebraną przez policjantów docierają na tereny dotknięte przez powódź Data publikacji 01.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Dolnego Śląska i pozostałych województw nie pozostali obojętni na ogrom tragedii, jaka spotkała osoby poszkodowane przez wielką wodę. Wiele z nich w jednej chwili straciło dorobek całego życia, który teraz z mozołem będą odbudowywać. Mundurowi natychmiast odpowiedzieli na apel dotyczący pomocy dla powodzian, w tym również funkcjonariuszy z terenów zniszczonych przez powódź, organizując zbiórki, dzięki którym zebrali znaczne ilości najpotrzebniejszych rzeczy. Trafiają one sukcesywnie do dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, skąd transportowane są wprost do miejsc, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna.

Wielka woda jeszcze nie opadła, gdy policjanci i pracownicy Policji rozpoczęli zbiórki dla osób, których powodziowy kataklizm pozbawił dorobku całego życia. Dzięki zaangażowaniu i chęci pomocy, którą funkcjonariusze mają głęboko zakorzenioną w swych niebieskich sercach, w krótkim czasie udało się zebrać wodę, produkty spożywcze, środki czystości, chemię gospodarczą, a także narzędzia niezbędne do usuwania skutków zalania, m.in. agregaty, osuszacze, elektronarzędzia, miotły, wiadra czy rękawice gumowe.

Produkty, które szczelnie wypełniły wnętrza busów, ciężarówek i innych pojazdów dostawczych sukcesywnie docierały do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Transporty pomocy humanitarnej, które dotarły do stolicy Dolnego Śląska między innymi z Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich z Bydgoszczy, Katowic i Łodzi, wraz z rzeczami zabranymi przez dolnośląskich policjantów, trafiły następnie do tych miejsc, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna.

Nie zapominamy również o naszych kolegach, którzy ucierpieli podczas powodzi. Wielu z nich zaangażowanych było w działania pomocowe od samego początku, gdy nadeszła wielka woda. Pomagali i ratowali innych, a sami stracili wszystko, na co pracowali całe dotychczasowe życie. Do nich także trafia pomoc, którą podczas zbiórek gromadzą funkcjonariusze.