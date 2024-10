Uciekał kradzionym pojazdem, będąc pod wpływem narkotyków. 26-letni mężczyzna zatrzymany po pościgu transgranicznym Data publikacji 01.10.2024 Powrót Drukuj Międzynarodowa współpraca policjantów z Polski i Niemiec skutkowały odzyskaniem skradzionego z terenu Niemiec pojazdu wartości blisko 150 tysięcy złotych. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 26-latka, za którym prowadzili na terenie obu państw pościg transgraniczny. Mężczyzna decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Zabezpieczony na policyjnym parkingu samochód, po czynnościach zostanie zwrócony właścicielowi.

Dynamiczne zarządzanie informacją i szybkość działania pomiędzy funkcjonariuszami z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, a policjantami powiatu krośnieńskiego, kolejny raz przynosi efekty.

W sobotę (28 września) dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał informację z Centrum Współpracy w Świecku o prowadzonym przez niemieckich policjantów pościgu transgranicznym za kierowcą Peugeota Boxer, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej na terenie Niemiec i po przekroczeniu granicy w Gubinku, wjechał na teren Polski, gdzie kontynuował ucieczkę w stronę Zielonej Góry.

Informacja niezwłocznie przekazana została będącym w służbie policjantom, a także za pośrednictwem dyżurnego krośnieńskiej komendy, trafiła do funkcjonariuszy prewencji, którzy w Brzózce wystawili posterunek blokadowy. Kierujący pomimo wydawanych sygnałów nie zatrzymał się. Mundurowi niezwłocznie ruszyli za nim, dołączając do już trwającego pościgu prowadzonego przez niemieckich policjantów oraz krośnieńskiej drogówki. Mężczyzna, uciekając, nie reagował na żadne nadawane sygnały nakazujące zatrzymanie się, stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu oraz zajeżdżał drogę policjantom, uniemożliwiając zatrzymanie. W pewnym momencie zjechał z drogi krajowej w kierunku miejscowości Nowy Zagór, gdzie nie opanował pojazdu i najechał na skarpę. Sytuację tę, wykorzystali polscy policjanci, którzy od razu podbiegli do kierowcy, zatrzymując go. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 26-latek nie ma uprawnień do kierowania, a pojazd o wartości ponad 141 tysięcy złotych został skradziony z terenu Niemiec. Ponadto w toku dalszych czynności poddano kierującego badaniu testerem na obecność narkotyków w organizmie, wynik okazał się pozytywny. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych, a następnie 26-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem do samochodu Peugeot Boxer oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie on także za prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz jeśli badania potwierdzą obecność substancji psychoaktywnych w organizmie, za kierowanie pod ich wpływem. W poniedziałek (30 września) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przychylił się do wniosku krośnieńskiej Policji i Prokuratury o zastosowanie wobec 26-latka tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Natomiast zabezpieczony na policyjnym parkingu samochód, po czynnościach procesowych zostanie zwrócony właścicielowi.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / BSh)