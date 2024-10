Podawali się za fotografów i wykonywali małoletnim dziewczętom zdjęcia o charakterze pornograficznym Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali czterech mężczyzn, którzy podając się za fotografów, wykonywali zdjęcia o charakterze pornograficznym małoletnim dziewczętom. To kolejna realizacja w śledztwie prowadzonym od 2022 roku, a nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku. Dotychczas w sprawie zatrzymano już 9 osób.

Funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, śledztwo w sprawie produkowania, przechowywania i udostępniania zdjęć i filmów o treściach pornograficznych z udziałem małoletnich dziewcząt, utrwalania wizerunku nagiej osoby, a także dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec małoletnich przez fotografów lub osoby podające się za nich.

Dotychczas w sprawie zatrzymano 9 mężczyzn, z których wszyscy usłyszeli zarzuty karne m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkowanie, przechowywanie i udostępnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, utrwalanie wizerunku nagiej osoby czy dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec małoletniego. 4 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Jak ustalili śledczy, mężczyźni nawiązywali kontakt z nastolatkami za pośrednictwem portali modowych, jak również poprzez profile społecznościowe. Nastolatkom przedstawiano wizję kariery w modelingu i obiecywano inne profity. Następnie podczas umówionej sesji wykonywane były rozbierane zdjęcia i filmy, część z ukrycia bez ich wiedzy i zgody. Wykonanymi materiałami mężczyźni wymieniali się między sobą przez Internet. Podczas sesji dochodziło również do innych czynności seksualnych.

Ponadto jeden z zatrzymanych mężczyzn uzyskiwał w sposób nieuprawniony dostęp do kont społecznościowych i skrzynek mailowych kobiet, przez co miał dostęp do informacji wrażliwych. Uzyskany w ten sposób materiał służył do profilowania przyszłych ofiar, a następnie manipulowania nimi w celu nakłonienia ich do określonego zachowania.

Śledczy ustalili, że pokrzywdzonych jest ponad 100 małoletnich dziewcząt, jednak ta liczba może wzrosnąć, ponieważ cały czas trwają czynności związane z oględzinami zabezpieczonego sprzętu cyfrowego.

W całej sprawie 4 mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, a 5 zostało objętych dozorem policji z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Podczas ostatniej realizacji policjanci zatrzymali 4 osoby, z których 2 zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Wobec 2 zastosowano dozór policyjny. Funkcjonariusze przeszukali 11 adresów.

Z uwagi na delikatny charakter tej sprawy i dobro pokrzywdzonych nie udzielamy bliższych informacji. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.