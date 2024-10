Podziękowania dla wrocławskich policjantów za szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawcy uszkodzenia pojazdów

Właściciele jednego z wrocławskich warsztatów samochodowych postanowili podziękować dwóm policjantom wydziału kryminalnego z komendy miejskiej za zaangażowanie i ustalenie sprawcy uszkodzenia kilku samochodów. Słowa uznania zostały skierowane na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadinsp. Pawła Półtorzyckiego. „Zarówno my, jak i pozostali właściciele warsztatów samochodowych, byliśmy świadkami wielkiego zaangażowania funkcjonariuszy od momentu przybycia po zgłoszeniu do czasu ustalenia sprawcy. Uważamy jednocześnie, że taką postawę należy szerzyć i nagradzać, aby całe społeczeństwo mogło zobaczyć, jak wartościowe osoby zasilają szeregi naszej Policji.”

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzili w ostatnim czasie czynności dotyczące uszkodzenia kilku pojazdów na terenie jednego z warsztatów samochodowych na Psim Polu, przez nieznanego sprawcę.

Policjanci wykonali w tej sprawie wiele ustaleń i sprawdzeń operacyjnych, w tym także zabezpieczenia monitoringu. Wszystkie zebrane materiały oraz analiza zgromadzonych informacji pozwoliły funkcjonariuszom na typowanie osób mogących mieć związek z tym przestępstwem.

Policjanci ustalili osobę podejrzewaną o to uszkodzenie. Okazało się, że jest nią 24-letni mieszkaniec Wrocławia. Męzczyzna został zatrzymany,

Podejrzany usłyszał już zarzut dotyczący zniszczenia mienia, do którego się przyznał. Zobowiązał się też do naprawienia szkody.

Przypomnijmy, że za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Poniżej publikujemy fragment podziękowań, które zostały skierowane na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Pawła Półtorzyckiego:

Zarówno my, jak i pozostali właściciele warsztatów samochodowych, byliśmy świadkami wielkiego zaangażowania funkcjonariuszy od momentu przybycia po zgłoszeniu do czasu ustalenia sprawcy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele różnych trudnych czynności i godzin pracy operacyjnej należało wykonać, aby postępowanie zakończyło się sukcesem. Wiadomym nam jest, że nie zawsze to się tak z różnych przyczyn kończy, niemniej jednak bez ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy nie byłoby to możliwe.

Jesteśmy pełni szacunku i uznania dla ich postawy i życzylibyśmy sobie, aby wszyscy funkcjonariusze brali z nich przykład i z takim zaangażowaniem podchodzili do wszystkich (...) spraw.

Uważamy jednocześnie, że taką postawę należy szerzyć oraz nagradzać, aby całe społeczeństwo mogło zobaczyć, jak wartościowe osoby zasilają szeregi naszej Policji.

Życzymy im wielu sukcesów w życiu osobistym jak i zawodowym.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy.